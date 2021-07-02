«على حسب شريحتك.. أحسب الرسوم على فاتورتك».. تشمل الشقق المغلقة وتصل لـ40 جنيهًا.. رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الخميس، في تطبيق الأسعار الجديدة لـ فاتورة الكهرباء لعام 2021 بنسبة 13%، والتي ستقتصر على 5 شرائح الأولي من الاستهلاك المنزلي.

وتساءل المواطنون عن مقابل خدمة العملاء التي سيتم تحصيلها على الفواتير وهل تشهد زيادة هي الأخرى أم لا؟. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، لموقع "مصراوي"، تثبيت مقابل خدمة العملاء على فواتير الكهرباء في التعريفة التي ستطبق

وبلغ مقابل خدمة العملاء وفق الشرائح على النحو التالي:

١- يتم تحصيل جنيه للشريحة الأولى.

٢- يتم تحصيل 2 جنيه للشريحة الثانية.

٣- يتم تحصيل 6 جنيهات للشريحة الثالثة.

٤- يتم تحصيل 11 جنيهًا للشريحة الرابعة.

٥- يتم تحصيل 15 جنيهًا للشريحة الخامسة.

٦- يتم تخصيل 25 جنيهًا للشريحة السادسة.

٧-يتم تحصيل 40 جنيهًا لاستهلاك أكثر من ألف كيلووات.

٨- يتم تحصيل 9 جنيهات للوحدات المغلقة.