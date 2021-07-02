شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2 يوليو، أمام الجنيه المصرى، وثبت في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، نظرًا لتعطيل العمل بالبنوك بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021، تزامنًا مع العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 18.49جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 18.51جنيه للشراء، و18.71جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.56جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.