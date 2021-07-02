شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الجمعة 2-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 2-7-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.49 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 18.51 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، وذلك نظراً لعدم وجود تعاملات بالبنوك أيام العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعر الدولار عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتى 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.56 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.49 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.47 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.60 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.54 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.61 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.51 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.