شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور للجملة.. البلطى بين 20-24 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار السمك اليوم الجمعة 2-7 - 2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة لمعظم الأصناف عدا ارتفاع طفيف في أسعار البلطي المزارع حيث سجل سعر الكيلو 20-24 جنيها للبلطى مزارع 1 مقابل 20-22 جنيها للكيلو.

كما استقر البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البورى 1 بين ، 50-60 جنيها للكيلو، والبورى "2 " لتسجل 43-47 جنيها للكيلو، وأسعار القرميط شيلان بين 10 - 20 جنيها ، سجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.