شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم 2-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 2-7-2021، فى البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 49.14 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية " سجل 48.31 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية نظراً لعدم وجود تعاملات بالبنوك بأيام العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره في البنك المركزى المصرى، والبنك الاهلى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.83 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.14 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.15 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.91 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.05 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.31 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.51 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.