شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. البطاطس 4-6 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسجلت الطماطم 1.5-2.5 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، في حين تراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 4-6 جنيها، و البامية 9-13 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيها للكيلو، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الكوسة بين 1.5-5 جنيها للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها.