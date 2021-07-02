شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم .. 14200-14600جنيه للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجل الحديد بجميع أنواعه استقرارًا فى السعر بعدما ثبتت المصانع الأسعار خلال الشهر الماضي، وتراوح سعر الطن بين 14200- 14600 جنيها سعر المصنع، مضاف 14٪ ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيهًا للطن.

وسجل الأسمنت البورتلاندي 675-800 جنيها سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، سعر الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها للطن، وسعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.