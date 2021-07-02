شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة الموافق 2-7-2021، أمام الجنيه المصرى، وثبت سعره في البنك المركزى المصرى، والبنك الاهلى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، وتزامنًا مع أجازة ذكري ثورة 30 يونيو 2021.

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليثبت في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.