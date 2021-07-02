شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى أسبوعين ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ،والتي توفر المزيد من الأدلة القوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 08:42 بتوقيت غرينتش ،وسجل مستوي 458.31 نقطة الأعلى منذ 18 حزيران/يونيو الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، بعد مكاسب قوية لقطاع السفر و الترفيه.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.1% ، ليواصل مكاسبه القوية بفضل انحسار المخاوف حيال انتشار السلالة"دلتا" من فيروس كورونا فى أوروبا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.1% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأكثر من 0.5% ،فى سادس مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,320.66 نقطة.

تصدر فى وقت لاحق اليوم ،بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال حزيران/يونيو ،توفر تلك البيانات أدلة أكثر وضوحا حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس حوالي 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.2 %.