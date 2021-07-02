شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الارتفاع قبل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، يدعم هذا الارتفاع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الغير زراعية خلال حزيران/يونيو ،والتي توفر المزيد من الأدلة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,784.27$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,777.19$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,774.31$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1,750.58$ للأونصة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 0.7% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية ، توفر تلك البيانات أدلة أكثر وضوحا ،حول متى يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي فى تقليص برنامجه لشراء السندات ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 725 ألف وظيفة جديدة خلال حزيران/يونيو بالمقارنة مع إضافة 559 ألف وظيفة في أيار/مايو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 5.6% من مستوي 5.8% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 2.62 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,043.16 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 24 حزيران/يونيو الماضي.