شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط لأدنى مستوى فى 3 أشهر قبل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع استمرار شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ،والتي من المتوقع أن توفر أدلة جديدة حول متى يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي فى تقليص برنامج شراء السندات.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1822$ الأدنى منذ 6 نيسان/أبريل الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1850$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1852$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات قوية عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" منخفضة قرابة 1.0% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة قرابة 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 92.70 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، مع اقتراب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،وكأفضل الأصول الاستثمارية الآمنة لمخاوف من تفشي انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات الوظائف الغير زراعية فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو ، حيث من المتوقع أن توفر تلك البيانات أدلة أكثر وضوحا ،حول متى يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي فى تقليص برنامجه لشراء السندات ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة.