شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية منذ الصباح ويتحرك دون دعم القناة الصاعدة، لكن بما أن السعر فوق 75.30، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 75.95 سيسهّل مهمة السعر باستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 78.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.60 والمقاومة 77.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد