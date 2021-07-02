شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ليخترق مستوى 1782.00 ويتجه نحو تفعيل السيناريو الإيجابي بقية اليوم، بانتظار تأكيد الاختراق للاندفاع نحو 1800.00 مبدئياً.

وحتى الآن، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة أو كسر الدعم 1769.00 لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر للتوجه نحو 1734.10 كهدف سلبي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1755.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي