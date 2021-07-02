شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.3765، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 1.3670 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الثبات دون 1.3805 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3670 والمقاومة 1.3850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط