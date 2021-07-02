شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة ليقترب من حاجز 1.1800، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1780 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1888.

يجب الانتباه إلى أن البيانات المنتظرة عن الاقتصاد الأمريكي قد تسبب تداولات مختلطة وقوية في الأسواق، لذلك، من الضروري الحذر أثناء التداولات اليوم.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط