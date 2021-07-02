شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبحث عن العزم السلبي- تحليل - 2-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج مؤخرا تداولات مختلطة مؤجلا بذلك الهجوم الرئيسي الهابط نتيجة لافتقاره للعزم السلبي ليستقر بذلك قرب 132.00, بشكل عام سيبقى الترجيح السلبي قائم بثبات التداولات دون المقاومة المحورية الممتدة نحو 133.00 لننتظر تسجيله قريبا لموجه هابطة ليضغط بذلك على مستوى 131.00 ومن ثم لننتظر وصوله نحو الهدف الثاني المستقر عند 130.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.50 و 131.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط