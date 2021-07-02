شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب ضمن المسار الهابط– تحليل - 2-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين مستقرا حتى هذه اللحظة ضمن المسار الهابط بثبات المقاومة الممتدة نحو 1117.00 ليزيد ذلك من فرص تشكيله قريبا لتداولات هابطة قوية بهدف الضغط على الدعم الإضافي المستقر عند 1035.00.

نشير إلى أن نجاح السعر بكسر الدعم المستهدف سابقا, سيفتح الباب أمامه لاستهداف المزيد من المستويات السلبية بانجذابه نحو 980.00 و 945.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1117.00 و 1035.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط