شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي جديد– تحليل- 2-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس بتذبذبه بشكل جانبي وضيق نظرا لانحصاره المتكرر ما بين الحاجز المستقر عند 4.4100 بينما يشكل المتوسط المتحرك 55 دعم إضافي امام المحاولات التصحيحية الهابطة بتمركزه قرب 4.1900.

مما سبق, سنتخذ الحيادية لتداولات هذا اليوم ولننتظر الإغلاق الأسبوعي لنتمكن بتجاوز السعر لإحدى المحاور المذكور سابقا من تحديد الاتجاه العام للفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3800 و 4.200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي