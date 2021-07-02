الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 30-31 جنيهًا للمستهلك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 30-31 جنيهًا للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2-7-2021، وفقًا للأسعار الرسمية، وسجلت الدواجن البيضاء 27 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 30-31 جنيها للكيلو، والدواجن الساسو سجلت 37 جنيهًا للكيلو. 

 

وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيهًا للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة 39-42 جنيهًا الكيلو.

 

واستقرت أسعار البيض بجميع أصنافه وسجل البيض الأبيض  38 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، ويتراوح السعر المستهلك بين 40-42 جنيهًا للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا