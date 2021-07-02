شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 2-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 2-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعر الدولار عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتى 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو 18.49 للشراء 18.70 جنيه للبيع، نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بكافة البنوك المصرية.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصرى، تزامنًا مع إجازة البنوك الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، ليثبت سعره "البنك الأهلى المصرى والاسكندرية وبنك مصر" عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وثبت سعره فى بنك "القاهرة، والبنك التجارى الدولى "cib" بـ15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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