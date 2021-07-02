شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب بفعل مخاوف انتشار سلالة "دلتا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب اليوم الجمعة، إذ تعززت جاذبيته بفعل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية إذ أنها قد تؤثر على توقيت تحول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1778.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وانخفض الذهب 0.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1778 دولارا.