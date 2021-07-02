شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. معدل البطالة والدخل فى أمريكا يحدد حركة السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر سوق الذهب في اليوم الأخير من التداولات هذا الأسبوع عدة أحداث وتقارير اقتصادية هامة، من المؤكد أنها تساهم في رسم حركة سعر المعدن الأصفر خلال الساعات القادمة اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 سواء في السوق العالمي أو السوق المحلي.

وتنتظر الأسواق العالمية اليوم الجمعة 2 يوليو، خطاب كريتسين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وإعلان متوسط الدخل في الساعة في الولايات المتحدة وكذلك معدل البطالة في الولايات المتحدة والتغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي الحكومي في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في كندا.

البيانات الاقتصادية السابقة سيكون لها آثار واضحة على أسواق العملات والذهب خلال الساعات الأخيرة في التداولات العالمية، وذلك لأنها تؤثر على معنويات المستثمرين ومن ثم اللجوء للتحوط في حالة كون البيانات الاقتصادية سلبية، وهذا معناه ارتفاع سعر الذهب لأنه الأداء الأشهر للتحوط أوقات الأزمات الاقتصادية أو عند البيانات الاقتصادية السلبية.

أكبر دليل على أن الذهب يتأثر بصورة مباشرة بالبيانات الاقتصادية، أن أسعار الذهب سجلت أمس الخميس 1 يوليو ارتفاع واضح، إذ عززت المخاوف إزاء سلالة دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، قبل بيانات الوظائف الأميريكية التي تعتبرعاملا مهما في توقعات سياسات مجلس الفدرالي الأميركي.

سوق الذهب في مصر ليس بعيدا عن التطورات في حركة السوق العالمي للذهب، حيث تتأثر أسعار الذهب بمجريات السوق العالمي صعودا وهبوطا، لأن حركة أونصة الذهب في البورصات العالمية هي المحرك الأساسي لسعر الذهب في مصر.