شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في ستة عشرة شهراً أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 25 من آذار/مارس 2020، ليعد بصدد رابع مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 111.60 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.53، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 111.66، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 111.51.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 19.1% مقابل 22.4% في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 24.3%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل 2013.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 725 ألف وظيفة مضافة مقابل 559 ألف وظائف مضافة في أيار/مايو، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.6% مقابل 5.8%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 71.4$ مليار مقابل ما قيمته 68.9$ مليار في نيسان/أبريل الماضي، كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 0.6% في نيسان/أبريل.