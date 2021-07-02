شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو للجلسة الخامسة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في ثلاثة أشهر ولتعد بصدد استأنف خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن مشاركة محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حلقة نقاش تحت عنوان "ماذا تعلمنا في 2020؟ في اجتماعات إيكس أون بروفانس الاقتصادية.

في تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1845 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1850، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1841، بينما حقق الأعلى له عند 1.1852.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني اقتصاديات منطقة اليورو عن قراءة الموازنة الحكومية لشهر أيار/مايو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس تراجعاً 110.5 ألف مقابل انخفاض 129.4 ألف في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد توضح تسارع وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 1.0% في نيسان/أبريل، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 9.5% مقابل 7.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 725 ألف وظيفة مضافة مقابل 559 ألف وظائف مضافة في أيار/مايو الماضي، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.6% مقابل 5.8%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 71.4$ مليار مقابل ما قيمته 68.9$ مليار في نيسان/أبريل، كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 0.6% في نيسان/أبريل.