شكرا لقرائتكم خبر عن عام على استئناف السياحة.. إجراءات اتخذتها الحكومة لضمان سلامة الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل عام، وبالتحديد 1 يوليو الماضي، صدرت قرارات الحكومة لاستئناف حركة السياحة والسفر بعد تعليق حركة الطيران اعتباراً من 19 مارس 2020 إثر تداعيات أزمة كورونا، واتخذت الدولة العديد من الإجراءات لاستئناف حركة السياحة مع ضمان سلامة الجميع من السائحين والعاملين بالقطاع، نرصدها في التقرير التالي..

Hygiene Safety

WTTC

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PCR

PCR

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