شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينتظر الاختراق – تحليل - 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الفرنك حول مستوى 0.9265، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد استمرار الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، حيث يصل هدفنا التالي إلى 0.9315.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المتوقعة، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 0.9240 والأهم فوق 0.9200.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9210 والمقاومة 0.9310

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد