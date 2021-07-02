شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية ليبتعد عن مستوى 0.7500، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 0.7375 الذي يمثّل هدفنا التالي.

الثبات دون 0.7500 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي والتوجه نحو مناطق 0.7615 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7400 والمقاومة 0.7510

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط