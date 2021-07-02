شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعود إلى القناة – تحليل - 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي يوم أمس ولامس الهدف الإيجابي الأول المقترح عند 76.55، ويبدأ اليوم بميل صاعد جديد ليتداول داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، ونتوقع اختراق المستوى المذكور للتوجه نحو 78.00 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 75.30 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.60 والمقاومة 77.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد