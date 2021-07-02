شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب قوية – تحليل - 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية قوية يوم أمس، ويبدأ اليوم بارتفاع جديد ليتحرك فوق حاجز 75.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 78.00.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 74.40 ثم 73.90 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد