شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباتها السلبي – تحليل - 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة هبوطاً بشكل ملحوظ بعد محاولة اختراق مستوى 26.25 يوم أمس، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 25.65 مبدئياً.

نشير إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 24.95 كمحطة تالية، بينما يمثل اختراق 26.25 مفتاح بدء محاولات تعافي والتوجه لاختبار مناطق 26.85 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.40 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط