شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك دون المقاومة – تحليل - 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الذهب مقاومة قوية عند مستوى 1782.00، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، لكن السعر لا يزال عالق بين المستويات المحورية التي تتمثل بالمقاومة المذكورة والدعم 1769.00، ليبقى موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يتمكن السعر من تخطي أحد هذين المستويين وتحديد وجهته التالية بشكل أوضح.

نذكر بأن كسر الدعم سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1734.10، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح بدء موجة صاعدة تستهدف مناطق 1800.00 ثم 1825.15 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1755.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي