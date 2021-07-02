شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينجح بالاختراق – تحليل - 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من اختراق مستوى 1.2410 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 1.2500.

نشير إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2650 كمحطة إيجابية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق 1.2410 والأهم فوق 1.2330.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2360 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد