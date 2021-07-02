شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يصل إلى الهدف – تحليل - 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية إضافية ليصل إلى مشارف هدفنا المنتظر عند 111.70، ومن المحتمل أن يشهد السعر بعض الميل الهابط المؤقت من هناك بهدف جمع عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الهدف الإيجابي التالي يمتد إلى 112.50.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 111.70 سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة تستهدف زيارة مناطق 110.70 وقد تمتد إلى 110.05 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.80 والمقاومة 112.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد