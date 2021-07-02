شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يؤكد الكسر – تحليل - 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.3805 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.3670.

القناة الهابطة تنظّم الموجة الهابطة المقترحة، والتي تحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3805.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3670 والمقاومة 1.3850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط