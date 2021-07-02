شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الانخفاض – تحليل - 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بعد الارتفاع الذي شهده يوم أمس، حيث اقترب من مستوى 1.1888، ليستأنف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1780، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الانخفاض المتوقع، حيث يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1888 لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط