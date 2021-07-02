شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بنحو اثنان بالمائة اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم ووسط تطلع الأسواق إلى الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 19.1% مقابل 22.4% في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 24.3%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.74% ليربح 14.42 نقطة ويصل إلى المستوى 1,953.63، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.24% ليربح هو الأخر 69.24 نقطة ويصل إلى المستوى 28,776.28.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 2.37% ليخسر 123.94 نقطة ويصل إلى المستوى 5,105.72، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.58% ليخسر هو الأخر 56.55 نقطة ويصل إلى المستوى 3,532.23.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.64% ليخسر 473.82 نقطة ويصل إلى المستوى 28,354.13، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.19% ليربح 6.36 نقطة ويصل إلى المستوى 3,288.42.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.06% ليربح 8.10 نقطة ويصل إلى المستوى 12,691.73، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.39% ليربح هو الأخر 28.43 نقطة ويصل إلى المستوى 7,294.00.