شكرا لقرائتكم خبر عن 147 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال 4 جلسات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ومثلت تعاملات المصريين 81.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 11%، وسجل العرب 7.2%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 728.8 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 15.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الأخير في شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 667.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 342.5 مليار جنيه إلى 357.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.3%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 115.5 مليار جنيه إلى 115.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.
يذكر أن البورصة المصرية قد عقدت 4 جلسات خلال الأسبوع المنتهي، بسبب تعطلها اليوم الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.