شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تؤكد سعي السلطات الأمريكية للحصول على بيانات العملاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها تتعرض لضغوط يومية من جانب السلطات القانونية الأمريكية من أجل الحصول على بيانات عملاء الشركة.



وذكر أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة والذي يتولى منصب نائب رئيس "مايكروسوفت" لأمن العملاء "طوم بيرت" أن وكالات قانونية أمريكية تسعى بشكل سري للحصول على بيانات عملاء الشركة آلاف المرات كل عام.



وأوضح "بيرت" في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي أن جهات إنفاذ القانون في البلاد قدمت ما بين 2400 و3500 طلب سري إلى شركة "مايكروسوفت" خلال السنوات القليلة الماضية من أجل الحصول على بيانات العملاء، أو ما يعادل نحو 10 طلبات يوميا.



وتجدر الإشارة إلى أن "مايكروسوفت" أعلنت في شهر يونيو/حزيران الماضي عن الجيل التالي من نظام التشغيل "ويندوز" والذي حمل اسم "ويندوز 11" مما دفع السهم إلى أعلى مستوى قياسي على الإطلاق فضلا عن تجاوز القيمة السوقية للشركة حاجز تريليوني دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.2% وأغلق عند 271.6 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 271.8 دولار وأقل سعر عند 269.6 دولار.