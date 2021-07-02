شكرا لقرائتكم خبر عن "فورد" تعلن عن صعوبات في توفير أشباه الموصلات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فورد موتور" خلال تداولات اليوم الخميس وسط انتعاش في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا في وول ستريت.



وجاء ذلك رغم صعوبات تواجهها شركة السيارات الأمريكية في توفير الرقائق الإلكترونية التي تعرف باسم أشباه الموصلات.



وعلى أثر هذه التحديات، أعلنت شركة السيارات الأمريكية وقف الإنتاج في احد مصانعها بالولايات المتحدة وخفض الإنتاج في ثمانية مصانع أخرى خلال الشهرين المقبلين بسبب أزمة نقص أشباه الموصلات.



وكشفت "فورد" في بيان عن أنها سوف توقف العمل في مصنعها بمدينة "ميتشيجان" لمدة أسبوعين في أغسطس/آب والذي تنتج من خلاله السيارات الرياضية "برونكو"، كما تنوي الشركة خفض الإنتاج في 8 مصانع على مدار شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.



وأوضحت "فورد" انها تعطي الأولوية في الوقت الحالي لاستكمال إنتاج وتسليم السيارات المحجوزة من قبل العملاء وبها أشباه الموصلات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فورد" بنسبة 0.3% إلى 14.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في جلسة الخميس عند 14.9 دولار وأقل سعر عند 14.8 دولار.