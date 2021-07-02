شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد بفعل مخاوف من سلالة «دلتا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، أمس الخميس؛ إذ عززت المخاوف إزاء سلالة دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي تعتبر عاملا مهما في توقعات سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1776.40 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1776.50 دولار.

وقال محللون إنه في حين ينتاب القلق السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل التطلع لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، تلقت أسعار الذهب دفعة من انتشار سلالة دلتا على مستوى العالم.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر أن يصدر، اليوم الجمعة، لاستقاء مؤشرات على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي.

ويؤدي رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، مما يقلص جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 26.22 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 1% إلى 2751.5 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1073.5 دولار.