شكرا لقرائتكم خبر عن 13.3 % ارتفاعا في التمويل العقاري السكني للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في مايو الماضي، بلغ 8.8 مليار ريال، مقابل 13.932 مليار ريال في أبريل 2021، منخفضا بنحو 36.7% على أساس شهري، ومرتفعا على أساس شهري بنسبة 13.3% مقارنة بمايو من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن إجمالي عقود التمويل بلغ 17.166 عقدًا في مايو الماضي، متراجعا عن 25.308 عقود في أبريل 2021 بنسبة 32.2%، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 11%.

وأشار التقرير إلى أن التمويل العقاري السكني للأفراد المقدم من المصارف للفيلات استحوذ على التمويلات في مايو الماضي إذ بلغ 7.085 مليار ريال منخفضا بنسبة 36.9% على أساس شهري؛ إذ سجل في أبريل الماضي 11.2 مليار ريال، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 13.9% إذ سجل 6.217 مليار ريال في مايو من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف للشقق بلغ 1.329 مليار ريال في مايو الماضي، مقارنة بـ2.361 مليار ريال في أبريل 2021، متراجعا بنسبة 43.7%، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 7.4%، مقارنة بمايو 2020 الذي سجل فيه نحو 1.237 مليار ريال.

ولفت التقرير إلى أن التمويل المقدم للأراضي بلغ في مايو الماضي 410 ملايين ريال، مقارنة بـ350 مليون ريال في أبريل 2021، مرتفعًا بنسبة 17.1% على أساس شهري، فيما ارتفع على أساس سنوي مقارنة بمايو 2020 الذي سجل فيه 337 مليون ريال بنسبة 21.7%.