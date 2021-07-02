شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر "إس أند بي 500" يغلق عند مستوى قياسي للجلسة السادسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وأغلق مؤشر "إس أند بي 500" عند مستوى قياسي لسادس جلسة على التوالي، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا عند 364 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر غدا الجمعة إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري لمعرفة وتيرة التشغيل والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وفي سوق الخام، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.4% أو ما يعادل 1.76 دولار وأغلق عند 75.23 دولار للبرميل، وسجل الخام اعلى سعر عند 76.6 دولار وأقل سعر عند 73.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.22 دولار وأغلق عند 75.84 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 76.7 دولار وأقل سعر عند 74.5 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 131 نقطة) إلى 34633 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34640 نقطة وأقل مستوى عند 34498 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 4319.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4320 نقطة وأقل مستوى عند 4300 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 14522 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14533 نقطة وأقل مستوى عند 14439 نقطة.