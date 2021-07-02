شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد استيعاب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.



ولا تزال المخاوف بشأن جفاف الطقس في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على التداولات، وذلك بالتزامن مع مخاوف أخرى حيال طقس جليدي في البرازيل التي تعد ثاني أكبر منتج للذرة على مستوى العالم.



وكشف تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن أن شركات تصدير محلية باعت صافي 15 ألف طن من الذرة عن موسم التسويق 2020/2021، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران.



وأضاف التقرير أيضا بأن شركات تصدير أمريكية باعت صافي 92.8 ألف طن من الصويا عن موسم التسويق 2020/2021، ولك خلال الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران بالإضافة إلى بيع 1.67 مليون طن عن موسم التسويق 2021/2022.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.3% إلى 6.01 دولار للبوشل.