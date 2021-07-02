شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه والخام الأمريكي يرتفع 2.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس مدعوما بانخفاض المخزونات الأمريكية، وقلل الخام مكاسبه وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتترقب الأسواق عن كثب غدا الجمعة إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري لمعرفة وتيرة التشغيل والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 6.7 مليون برميل إلى 452.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.7 مليون برميل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن تحالف "أوبك بلس" ربما يقرر تخفيف تخفيضات الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا حتى ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 75.3 دولار للبرميل، وسجل الخام اعلى سعر عند 76.6 دولار وأقل سعر عند 73.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.7% إلى 75.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 76.7 دولار وأقل سعر عند 74.5 دولار.