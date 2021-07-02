الاقتصاد

توقيع عقود استثمارية تخطت 27 مليون ريال بالحدود الشمالية

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الدمام - شريف احمد - وقعت أمانة منطقة الحدود الشمالية عقوداً استثمارية متعددة، بقيمة تتجاوز 27 مليون ريال بالربع الثاني لعام 2021م.

وأوضحت الأمانة أن العقود تمثلت في 9 فرص استثمارية حيوية تنموية وخدمية، وهي فندق 4 نجوم، مستودعات، مكاتب شركات، مشغل نسائي، استراحات، مراكز خدمة السيارات، شاشات تلفزيونية، شاشات رقمية، مبينة أن ذلك امتدادًا للجهود الرامية لتنشيط الحركة الاقتصادية والمساهمة في تنمية المنطقة عبر إشراك القطاع الخاص.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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