شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقود استثمارية تخطت 27 مليون ريال بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت أمانة منطقة الحدود الشمالية عقوداً استثمارية متعددة، بقيمة تتجاوز 27 مليون ريال بالربع الثاني لعام 2021م.

وأوضحت الأمانة أن العقود تمثلت في 9 فرص استثمارية حيوية تنموية وخدمية، وهي فندق 4 نجوم، مستودعات، مكاتب شركات، مشغل نسائي، استراحات، مراكز خدمة السيارات، شاشات تلفزيونية، شاشات رقمية، مبينة أن ذلك امتدادًا للجهود الرامية لتنشيط الحركة الاقتصادية والمساهمة في تنمية المنطقة عبر إشراك القطاع الخاص.