الاقتصاد

اعرف أسعار المانجو بأسواق الجملة.. تبدأ من 7 جنيهات وتصل لـ40 جنيها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار المانجو بأسواق الجملة.. تبدأ من 7 جنيهات وتصل لـ40 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 قائمة بأسعار 12 صنف مانجو داخل أسواق الجملة حيث يتراوح أسعارهم الاقل سعرا بـ7 جنيهات للكيلو، والأعلى سعرت يصل لـ40 جنيها "المصدر سوق العبور للجملة " . 

 


مانجو عويسمن : 15  جنيها إلى : 30 جنيها 


مانجو هندىمن : 15 جنيها إلى : 20 جنيها 


مانجو تيمورمن : 15 جنيها  إلى  : 25 جنيها  مانجو زبديةمن 10 جنيهات  إلى : 14 جنيها 


مانجو بلدىمن : 8 جنيها  إلى : 12 جنيها 


مانجو فونسمن : 15 جنيها  إلى : 20 جنيها 


مانجو فصمن : 20 جنيها إلى  : 40 جنيها 


مانجو دبشهمن  : 7 جنيهات إلى : 11 جنيها 


مانجو صديقةمن  : 12 جنيها إلى : 18 جنيها 


مانجو جولكمن  : 8 جنيهات  إلى  : 14 جنيها 


مانجو سكرىمن  : 10 جنيهات إلى  : 16 جنيها 


مانجو بيض العجلمن  : 7 جنيهات إلى : 11 جنيها

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا