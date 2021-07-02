شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار المانجو بأسواق الجملة.. تبدأ من 7 جنيهات وتصل لـ40 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 قائمة بأسعار 12 صنف مانجو داخل أسواق الجملة حيث يتراوح أسعارهم الاقل سعرا بـ7 جنيهات للكيلو، والأعلى سعرت يصل لـ40 جنيها "المصدر سوق العبور للجملة " .

مانجو عويسمن : 15 جنيها إلى : 30 جنيها مانجو عويسمن : 15 جنيها إلى : 30 جنيها

مانجو هندىمن : 15 جنيها إلى : 20 جنيها مانجو هندىمن : 15 جنيها إلى : 20 جنيها

مانجو تيمورمن : 15 جنيها إلى : 25 جنيها مانجو زبديةمن 10 جنيهات إلى : 14 جنيها مانجو تيمورمن : 15 جنيها إلى : 25 جنيها مانجو زبديةمن 10 جنيهات إلى : 14 جنيها

مانجو بلدىمن : 8 جنيها إلى : 12 جنيها مانجو بلدىمن : 8 جنيها إلى : 12 جنيها

مانجو فونسمن : 15 جنيها إلى : 20 جنيها مانجو فونسمن : 15 جنيها إلى : 20 جنيها

مانجو فصمن : 20 جنيها إلى : 40 جنيها مانجو فصمن : 20 جنيها إلى : 40 جنيها

مانجو دبشهمن : 7 جنيهات إلى : 11 جنيها مانجو دبشهمن : 7 جنيهات إلى : 11 جنيها

مانجو صديقةمن : 12 جنيها إلى : 18 جنيها مانجو صديقةمن : 12 جنيها إلى : 18 جنيها

مانجو جولكمن : 8 جنيهات إلى : 14 جنيها مانجو جولكمن : 8 جنيهات إلى : 14 جنيها

مانجو سكرىمن : 10 جنيهات إلى : 16 جنيها مانجو سكرىمن : 10 جنيهات إلى : 16 جنيها

مانجو بيض العجلمن : 7 جنيهات إلى : 11 جنيها مانجو بيض العجلمن : 7 جنيهات إلى : 11 جنيها