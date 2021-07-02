شكرا لقرائتكم خبر عن "أنعام القابضة" تستحوذ على 51% من مصنع واسط لأنظمة الترفيه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على نسبة 51% من حصص مصنع واسط لأنظمة الترفيه والتجميل – فرع لمؤسسة واسط السعودية.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن القيمة الإجمالية لهذه الصفقة تبلغ 24.480 مليون ريال، والتي تمثل 51% فقط من إجمالي قيمة المصنع.

وبحسب البيان، تخضع الاتفاقية مع مصنع واسط لأنظمة الترفيه والتجميل لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، وإنهاء بعض الإجراءات القانونية .

وأشارت الشركة إلى أن إبرام الاتفاقية المذكورة أعلاه يندرج ضمن الخطة التوسعية لمجموعة أنعام القابضة لتعزيز مكانتها السوقية، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.

ويُشار إلى أنه قد تم تأسيس مصنع واسط السعودية لأنظمة الترفيه في عام 2018 تماشياَ مع رؤية 2030، والتي تركز أحد أهدافها إلى تطوير قطاع السياحة والترفيه في المملكة العربية والسعوديه وتوطين الصناعات المحلية.

وبحسب بيان سابق، يقع المصنع في مدينة سدير للصناعة والأعمال على مساحة أرض تبلغ 26 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع 5 آلاف طن سنوياً.

ويقوم مصنع واسط بتصنيع وإنتاج كافة ألعاب الأطفال ومعدات الترفيه وملحقاتها من مستلزمات الحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات والعاب الحدائق والمدن المائية بإستخدام خامات وطنية تصنع داخلياً.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 498 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض الإيرادات والمبيعات للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 40% وذلك نتيجة انخفاض مبيعات القطاع الزراعي للربع الحالي بنسبة 100% مقارنة بالربع السابق مما ادي الي انخفاض تكاليف المبيعات بنسبة 35%.