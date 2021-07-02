شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردي تُسدد تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 75 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن سداد تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل بمقدار 75 مليون ريال، وذلك في إطار استخدام متحصلات زيادة رأس المال المعلن عنها سابقاً ضمن نشرة إصدار حقوق الأولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن هذا السداد سيساهم فى تخفيض تكلفة التمويل مما ينعكس ايجابياً على النتائج المالية للشركة اعتباراً من النصف الثاني لعام 2021.

وكانت عمومية لازوردي قد اعتمدت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 145 مليون ريال عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع رأس المال من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريالـ بنسبة زيادة تبلغ 33.72%.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرض الأساسي من زيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً للنشرة المنشورة على موقع هيئة السوق المالية، هو استخدام حصيلة الطرح لتمويل خطط التوسع في أنشطة التجزئة وتخفيض الديون وتطوير منصات التجارة الإلكترونية.