شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "سليمان الحبيب" توقع اتفاقية شراء 12 قطعة أرض بقيمة 69 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توقيع شركتها التابعة- شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية- اتفاقية مع شركة واجهة الحمراء للإستثمار، بغرض شراء 12 قطعة أرض متجاورة بمدينة الرياض.

وأفادت الحبيب، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأراضي المزمع شرائها مقيدة في (6) صكوك بمساحة كليّة قدرها 13.300 ألف متر مربع بسعر إجمالي 69.040 مليون ريال بدون ضريبة التصرفات العقارية، تسدد للبائع عند الإفراغ.

ونوهت الحبيب، إلى أن الشروط الرئيسية للصفقة تتضمن دفع ثمن شراء الأراضي بموجب شيكات مصرفية تسلم للبائع عند عملية الإفراغ.

هذا وقد تم الشراء مباشرة بين الطرفين ولايوجد وسطاء ولا عمولة سعي، علماً بأن المشتري يلتزم بدفع ضريبة التصرفات العقارية وفق الأنظمة النافذة.

وفي حال عدم تمكن المجموعة من الحصول على موافقة الجمعية العامة على هذه الاتفاقية وفق الأنظمة ذات العلاقة، فإن هذه الاتفاقية تعتبر لاغية، وعليه يتم إعادة الحال بين البائع والمشتري إلى ماكانت عليه قبل الاتفاقية، ويلتزم المشتري برد المبيع إلى البائع إن كان قد تسلّمه، ويردّ البائع كامل ماقبضه من ثمن إلى المشتري دون أي مسؤولية على المشتري.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 319 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 246.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى نمو الإيرادات بمعدل 26.16% في الربع الأول العام 2021، لتبلغ 1.7 مليار ريال وبزيادة قدرها 351.45 مليون ريال مقارنة بـ 1.3 مليار مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة للنمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة.