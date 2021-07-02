شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة انخفض إلى مستوى 63.9 نقطة في شهر يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر عند 64.2 نقطة دون تغيير.



وتتجه أنظار الأسواق غدا الجمعة نحو وزارة العمل الأمريكية التي ستصدر تقرير الوظائف الشهري لمعرفة وتيرة التشغيل والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا ومنع تفشيه خاصة في اعقاب ظهور عدة سلالات من المرض أبرزها سلالة "دلتا" سريعة الانتشار والتي ظهرت أولا في الهند، ثم اكتشف منها حالات في المملكة المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3762، وسجل أعلى سعر عند 1.3836 وأقل سعر عند 1.3752.